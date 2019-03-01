Россияне снова могут купить авто по государственным субсидиям

С 1 марта возобновляются социальные программы поддержки автопродаж "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Программы распространяются на автомобили, произведенные в России, стоимостью до одного миллиона рублей.

Планы по перезапуску этих программ глава ведомства Денис Мантуров раскрыл на встрече с президентом Владимиром Путиным 25 февраля​​​.

Позднее Минпромторг сообщил, что бюджет программ на этот год составит 3 миллиарда рублей, а механизм их реализации не изменится: скидка предоставляется в размере 10%, а для жителей Дальнего Востока — 25% от стоимости покупаемой в кредит машины. Вместе с тем по этой программе теперь можно будет купить автомобиль не дороже 1 миллиона рублей, тогда как раньше верхней планкой по цене были 1,45 миллиона, сообщает РИА Новости.