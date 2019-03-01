Сергей Карякин выиграл шахматный турнир по блицу в Москве

В Москве завершился коммерческий шахматный турнир по блицу с участием сильнейших российских гроссмейстеров. Победителем стал Сергей Карякин, который набрал 14,5 очка из 18 возможных, не проиграв ни одной партии.

Второе место с 14 баллами занял испанец Давид Антон. Третьим стал Эдуардо Итуррисага из Венесуэлы, который набрал 13 очков и опередил Рауфа Мамедова (Азербайджан), Александра Грищука (Россия) и Александра Инджича (Сербия) по дополнительным показателям.

Отметим, что в турнире принимали участие 208 шахматистов, а общий призовой фонд соревнований составлял 20 тысяч евро.