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1 марта 201902:33 Георгий Подгорный

Высокие технологии будут следить за порядком в Москве

Высокие технологии на страже порядка. В этом году в Москве установят около семи тысяч камер наружного наблюдения. На особом контроле — жилые дома и оживленные улицы, больницы, школы и другие социальные объекты. Видеонаблюдение помогает полиции бороться с преступностью. Кстати, часть столичных камер уже подключены к системе распознавания лиц.

Как обеспечить безопасность огромного мегаполиса, в котором живут только по официальным данным 12 миллионов человек? Как уследить за всеми событиями и найти правонарушителей? Задача не из простых. Уже сегодня в столице создана достаточно "плотная" сеть видеофиксации. На "вооружении" 167 тысяч камер. До конца года установят еще 7 тысяч. Среди многих задач — быстро находить преступников.

"Если мы говорим о камерах для траффика машин, то здесь мы видим просто передвижение, фотофиксацию автомобильных средств. Если мы говорим о indoor-покрытиях, есть возможности выделять в толпе людей, определять фамилию, принадлежность и возможность наличия задолженности у конкретных лиц", — говорит эксперт по цифровым технологиям Денис Кусков.

Такие технологии взяли на вооружение не только спецслужбы и МВД, но и судебные приставы. Так что пословица о должниках "берет — так кланяется, а взял — так отворачивается" в скором времени в Москве будет не актуальна. В свой арсенал добавляют камеры уличного наблюдения. Пока в тестовом режиме.

"При помощи доступа к единому центру хранения данных появилась возможность устанавливать места передвижения должников с помощью городских камер видеонаблюдения. В настоящее время около 1,5 тысяч фотографий должников загружены в указанную систему с целью обнаружения их на территории города".

В прошлом году, в Москве разыскали более полутора тысяч должников. Взыскали 90 миллиардов рублей. 36 из них перечислили в консолидированный бюджет.

С технологии можно будет улучшить показатели, уверены специалисты. Раньше десятки тысяч камер видеофиксации в подъездах домов и не только записывали все подряд. Многочасовые записи, гигабайты, терабайты информации. Ее надо где-то держать. Но даже мощные серверы и базы данных позволяли сохранять данные всего на 5 дней.

Теперь подход другой. Система видеоаналитики позволяет из огромного потока вычленять только нужную информацию. Эффект — экономия виртуального пространства и увеличение срока хранения до 100 дней. Впрочем, это только возможности.

Эксперты напоминают: цифровые и биометрические возможности камер не безграничны. Случаются также и сбои. И речь не только о Москве. Так распознавание лиц нередко выдавало известных людей за мошенников в США. И понятно, что все ошибки будут устраняться. И параллельно, прорабатываться другие вопросы. Кого именно будут искать по камерам? О каких проступках идет речь, чтобы к поиску человека подключили высокие технологии?

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