Правительство одобрило законопроект об изменении системы расчета пенсий

Правительство одобрило законопроект об изменении системы расчёта пенсионных выплат. В ближайшее время его рассмотрит и Госдума. Документ предполагает: за счёт соцдоплат довести пенсии до уровня прожиточного минимума и только потом индексировать.

Те правила, которые действуют сейчас, не позволили многим пенсионерам ощутить реальную прибавку.

Президент в послании Федеральному Собранию потребовал восстановить справедливость и вернуть людям положенное. Перерасчёт сделают задним числом с 1 января, а деньги обещают выплатить не позднее 1 июля, передает телеканал "Россия 24".