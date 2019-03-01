В Краснодар прибыл поезд-выставка "Сирийский перелом". Экспозиция расположилась на 20 платформах. Это свыше 500 образцов техники и вооружений, которые были захвачены у боевиков в Сирии.

Экскурсоводами выступают российские военные — участники сирийской операции. Агитпоезд уже проехал более двух тысяч километров по России.

В Краснодаре выставку осмотрели более 14 тысяч жителей города, военнослужащих местного гарнизона и чиновников. Следующей остановкой поезда станет Керчь. Эшелон доставят в Крым на пароме. В Москву поезд вернётся накануне Дня Победы, передает телеканал "Россия 24".