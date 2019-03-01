США объявили награду за поимку сына бен Ладена

США объявили награду до одного миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене — сыне основателя террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.

Госдеп, как сообщает РИА Новости, выдал широкую зону возможного местонахождения Хамзы: во-первых, район афгано-пакистанской границы, во-вторых, Иран и, в-третьих, юг Центральной Азии.

"Мы полагаем, что он будет новым лидером террористов", - сообщали в Госдепе.

Усама бен Ладен считается главным организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. В 2011 году его удалось уничтожить в ходе спецоперации.