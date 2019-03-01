"Валенсия" с Черышевым вышла в финал Кубка Испании, где сыграет с "Барселоной"

Определился соперник "Барселоны" по финалу Кубка Испании по футболу. Им стала "Валенсия", которая в четверг на своем поле обыграла "Бетис" в ответном полуфинальном матче. Встреча прошла на стадионе "Месталья" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В ответном матче единственный гол на 56-й минуте забил Родриго Морено. Российский полузащитник "Валенсии" вышел на замену на 68-й минуте.

Первая игра двухраундового противостояния завершилась вничью со счетом 2:2. По сумме двух встреч дальше прошла "Валенсия", которая в финале сыграет с "Барселоной". Каталонцы днем ранее разгромили мадридский "Реал" – 3:0.