Венесуэльский вопрос: Совбез ООН отклонил все резолюции

Совет Безопасности ООН из-за действий США, подрывающих единство этого органа, сам становится угрозой миру и безопасности. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Ранее были отклонены обе резолюции по Венесуэле – и российская, и американская.

В четверг Совбез ООН отклонил и американскую, и российскую резолюцию по Венесуэле. Проект, представленный США, предполагал организацию внеочередных выборов в республике, в то время как текст российского документа настаивал на гуманитарной поддержке народа, а также на том, что решить внутриполитический конфликт должны сами венесуэльцы.

"Глубоко сожалеем, что Совет Безопасности вновь оказался втянут в это политическое шоу и авантюру", — отметил после голосования российский постпред. По его словам, представленный США проект был написан для смены режима под прикрытием заботы о людях, сообщает ТАСС.

"Мы слышали старую песню — российский проект не прошел, а американский был заветирован, — констатировал он. — Для этого и затевалась вся эта операция".

Небензя указал, что Россия была вынуждена применить право вето в отношении американского проекта, поскольку он не нацелен на решение проблем Венесуэлы. Постпред отметил, что российский проект мог бы помочь венесуэльцам самостоятельно решить свои проблемы.

После голосования в ООН министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса написал в своем "Твиттере", что там одержал победу мир, защита суверенитета и самоопределение народов​​​.

"Многосторонность не упадет к ногам США (и стран, подчиняющихся им), чтобы напасть на свободный народ Венесуэлы", — написал министр.

Политический кризис в Венесуэле продолжается уже более месяца. Массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро начались 21 января, спустя некоторое время после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства.

23 февраля по инициативе Гуайдо были предприняты попытки ввоза американской гумпомощи в Венесуэлу через Колумбию. Сторонники Николаса Мадуро не позволили ее ввезти в страну, на границе возникли столкновения. Как говорил сам Мадуро, история с гуманитарной помощью является прикрытием для агрессии против его страны.

Сейчас Гуайдо говорит, что на днях вернется обратно в Венесуэлу. А Соединенные Штаты в четверг заявили, что если венесуэльская власть попытается его арестовать, то она "увидит значительную реакцию со стороны многих стран".