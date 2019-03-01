"Спартак" вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу

В московском дворце спорта "Мегаспорт" продолжается клубный чемпионат мира по пляжному футболу. Во втором туре группового этапа московский "Спартак" обыграл португальский "Спортинг" со счетом 4:3 и гарантировал себе выход в полуфинал турнира.

В составе столичного клуба мячи забили Федор Земсков (23-я и 30-я минуты), Танжер (24-я) и Андрей Новиков (26-я). У португальцев отличились Бельшиор (26), Алан (28) и Эллиот Монод (28).

После двух туров "Спартак" с шестью очками лидирует в группе "А". Далее идут "Фламенго" (3), "Спортинг" (2) и БАТЭ (0). В полуфинал выходят команды, занявшие первое и второе места.

Другой московский клуб "Локомотив" во втором туре обыграл итальянскую "Катанию" в овертайме со счетом 9:8 и дет на третьем месте в таблице группы "В". Лидирует "Брага" (5 очков), вторыми идет "Леванте" (3), "Катания" замыкает таблицу (0).