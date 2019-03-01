РЖД представили вагоны с новым купе

Первую серию пассажирского подвижного состава, построенного по принципу двухвагонных сцепов, построил для РЖД Тверской вагоностроительный завод.

Первые одноэтажные вагоны с новым купе позволяют иначе организовать внутреннее пространство поезда и повысить качество сервиса, передает РИА Новости.

Сейчас им предстоит пройти весь комплекс испытаний, включая ходовые: динамические, тормозные, прочностные, а также стационарные: тормозные, климатические, санитарно-гигиенические.