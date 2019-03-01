В ближайшее время в войсках появятся системы С-500

В ближайшее время в войсках должны появиться новейшие российские зенитные ракетные системы С-500. В 2019 году завершит обучение первая группа офицеров для работы с ними.

Как сообщил газете "Красная Звезда" начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров, военные проходят обучение в учебном центре в Гатчине (Ленинградская область), передает ТАСС.

Информации о новейшей отечественной системе ПВО пока очень мало. Однако сообщалось, что испытания успешно идут и что в войска она поступит в 2020 году.