В отставку ушел мэр Биробиджана

Мэр Биробиджана Евгений Коростелев досрочно сложил с себя полномочия главы города (они истекали летом 2020 года), сообщили в городской администрации. 4 марта определится дата проведения конкурса на эту должность.

Как сообщается на сайте городской администрации, с 1 марта обязанности исполнять обязанности градоначальника будет первый заместитель Андрей Пивенко. 4 марта состоится заседание гордумы, на котором определят дату конкурса по выборам мэра.

Коростелев занимал пост мэра с 26 июня 2015 года. Причины его ухода пока неизвестны, сообщает ТАСС.

Родился Евгений Коростелев в 1966 году в городе Петровск-Забайкальский Читинской области. Окончил Читинский политехнический институт в 1988 году и Дальневосточный институт международного бизнеса в 2005 году.

До того как стал мэром Биробиджана, год возглавлял отдел топливно-энергетического комплекса управления ЖКХ и энергетики правительства Еврейской автономной области.