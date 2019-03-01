Вступает в силу обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос

Контрабанде дадут прикурить. В России в силу вступает обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос. Основной особенностью новых отметок, так называемых штрих-кодов Дата матрикс, станет возможность получить индивидуальную информацию для каждой отдельной пачки.

"Эта информационная система абсолютно вакуумная, она не позволяет на каком-то этапе, в оптовом ли звене или где-то еще, оказаться продукции, которой до этого в системе не было, потому что каждая пачка прослеживается ровно с момента попадания на рынок, с момента производства в данном случае на фабрике, до момента выхода из оборота, то есть до момента покупки. Просто онлайн-касса, которыми сейчас оснащена вся розница, автоматически проверяет, они интегрированы с проектом маркировки, и они проверяют каждую пачку", — говорит Реваз Юсупов.

Очистить рынок от серой продукции планируется в несколько этапов. До 1 июля этого года в системе должны зарегистрироваться производители и торговые точки, а к июлю 2020 года из оборота выйдут произведенные до введения маркировки табачные изделия.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, нововведение не только будет эффективно бороться с контрабандой, но и никак не ударит по кошелькам курильщиков.

После табака систему маркировки планируется масштабировать на такие продукты как обувь, духи, шины и дургие предметы легкой промышленности.