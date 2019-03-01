В США летчика Ярошенко обвинили в нападении в тюрьме

Российского летчика Константина Ярошенко обвиняют нападении на другого человека и применении холодного оружия.

По мнению самого Ярошенко, администрация колонии пытается подставить его, пишет газета "Известия".

Несколько недель назад ему пытались инкриминировать организацию бунта в тюрьме. В связи с постоянными нападками администрации супруга летчика Виктория Ярошенко обратилась российскому омбудсмену Татьяне Москальковой помочь перевести мужа в другую тюрьму.

Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии и переправлен в США в мае 2010 года. Власти Штатов обвинили его контрабанде крупной партии кокаина и приговорили к 20 годам тюрьмы. В этом году его дело должны пересмотреть.