В Житомире суд отменил запрет на русский язык

Суд Житомира на Украине отменил запрет на фильмы, книги, песни и другие формы произведений на русском языке. Об этом сообщил глава партии "Оппозиционная платформа" Виктор Медведчук.

Он отметил, что суд, несмотря на давление со стороны радикалов, признал, что такой мораторий нарушает европейские конвенции и украинские законы, в том числе, Конституцию, передает "Россия 24".

Решение о запрете публичного использования культурных продуктов на русском языке власти Житомира приняли в октябре прошлого года, признав их антиукраинскими. Ранее активисты Львовской области добились от суда решения по отмене такого же моратория на использования произведений на русском языке в регионе.