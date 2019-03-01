Москвичей начнут штрафовать за остановку на перекрестках с "вафельной" разметкой

Штрафы за остановку на перекрестках с "вафельной" разметкой начнут приходить с 1 марта москвичам. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Автомобилисты не должны создавать препятствия для движения на перекрестке дольше, чем на пять секунд, и проезжать такие перекрестки без остановки. За нарушение водители лишатся 1 тысячи рублей, передает "Россия 24".

Желтая "вафельная" разметка в виде сетки с диагоналями применяется на особо загруженных участках. Правилами запрещают выезжать на "вафельницу", если впереди затор, и водитель создает препятствие.