Мауро Икарди решил остаться в "Интере"

Форвард футбольной сборной Аргентины и миланского "Интера" Мауро Икарди на своей официальной странице в Instagram опубликовал большой пост, посвященный клубу. В нем 26-летний аргентинец заявил, что планирует остаться в "Интере".

"Настоящая любовь проявляется во время самых трудных моментов, — написал Икарди, которого цитирует "Спорт-Экспресс". — Поэтому я решил остаться в "Интере" и с "Интером".

Как уже сообщали Вести.Ru, игрок и команда из Милана никак не могут найти общий язык в деле подписания нового контракта, сообщает Corriere dello Sport. "Интер" считает требования футболиста и его семьи – а дела Икарди в качестве агента ведет его жена Ванда Нара, — завышенными, а аргентинец, в свою очередь, отверг уже два предложения по новой сумме зарплаты.

Кроме того, ходили слухи, что Икарди с легкой руки своей супруги-агента подписал предварительное соглашение с "Ювентусом". На нападающего также претендуют мадридский "Реал", лондонский "Челси" и "Наполи" из Неаполя. Сам игрок хотел бы остаться в Италии, так как его семья инвестировала здесь в недвижимость. Ранее Икарди был лишен капитанской повязки в "Интере", после чего ни разу не вышел на поле.