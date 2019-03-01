Гол и передача Панарина помогли "Коламбусу" обыграть "Филадельфию"

В Национальной хоккейной лиге проходит очередной игровой день регулярного чемпионата. "Коламбус Блю Джекетс" на своем льду играл с "Филадельфией Флайерз" и одержал победу в овертайме со счетом 4:3.

В составе победителей одну из шайб забросил российский форвард Артемий Панарин, который также отметился результативной передачей. Вратарь Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31.

Примечательно, что в нынешнем сезоне "Коламбус" выиграл у "Филадельфии" во всех четырех очных матчах. И во всех случаях ворота "Блю Джекетс" защищал Бобровский, который на протяжении все карьеры удачно играет против бывшего клуба.

В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" дома разгромил "Торонто Мэйпл Лифс" со счетом 6:1. Форвард гостей Джон Таварес впервые сыграл против бывшей команды в Нью-Йорке.