"Бостон" остановил победную поступь "Тампы" в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге подходит к концу очередной игровой день регулярного чемпионата. "Бостон Брюинз" на своем льду играл с лидером сезона клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг". В итоге встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Российские легионеры "Лайтнинг" Никита Кучеров и Михаил Сергачев результативными действиями не отметились, а вратарь Андрей Василевский остался в запасе.

"Брюинз" одержали девятую победу в последних десяти встречах и не проиграли в основное время ни одного поединка из предыдущих 15. Кроме того, "Бостон" прервал победную серию "Тампы", которая составляла 10 игр и являлась клубным рекордом. До этого момента "Лайтнинг" не проигрывали в основное время на протяжении 14 матчей.

Результаты остальных матчей дня: "Оттава Сенаторз" – "Эдмонтон Ойлерз" – 2:4, "Аризона Койотиз" – "Ванкувер Кэнакс" – 5:2.