Человек упал на рельсы: движение на "салатовой" ветке метро остановлено

Из-за падения человека на рельсы полностью остановлено движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена от станции "Марьина Роща" до станции "Печатники".

Инцидент произошел в районе станции метро "Крестьянская застава", передает ТАСС.

В обратном направлении — движение с увеличенным интервалом.