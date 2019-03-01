Восстановлено движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро

В московском метро восстановлено движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии. Утром 1 марта здесь на рельсы упал человек.

Инцидент произошел на станции метро "Крестьянская застава". Пассажира в срочном порядке извлекли из-под поезда. Он остался жив, ему была оказана медицинская помощь.

Движение поездов было оперативно восстановлено, передает ТАСС.