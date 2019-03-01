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Ситуация вокруг КНДР 1 час назад
Трамп: я нравлюсь Ким Чен Ыну, он нравится мне
Он очень умен и проницателен, хотя и несколько непостоянный человек. Мы отлично ладим: я нравлюсь ему, он нравится мне. Так президент США Дональд Трамп охарактеризовал лидера КНДР Ким Чен Ына в интервью телеканалу Fox News.
Впрочем, не все разделяют оптимизм главы Соединенных Штатов, так как никаких договоренностей во время встречи в Ханое достичь не удалось. Как стало известно журналистам, Трамп предложил Ыну полностью отказаться от ядерного оружия в обмен на отмену санкций. Председатель Государственного совета КНДР отказался.
Между тем Центральное телеграфное агентство Северной Кореи назвало встречу лидеров двух стран конструктивной. По мнению местных СМИ, удалось добиться примечательного сдвига.
Напомним, 28 февраля завершились двухдневные переговоры Трампа и Ына. Они проходили в столице Вьетнама Ханое. Правда, встреча глав государств завершилась раньше времени. Американский президент заявил, что "иногда лучше уйти" и уехал. Совместный обед пришлось отменить.
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