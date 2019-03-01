НХЛ. Вратарь Худобин помог "Далласу" обыграть "Лос-Анджелес"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился двумя матчами. "Лос-Анджелес Кингз" дома в овертайме проиграл "Даллас Старз" 3:4, а "Веган Голден Найтс" в серии буллитов переиграл "Флориду Панткрз" 6:5.

"Даллас Старз" играл в Лос-Анджелесе против "Кингз". Нападающий "королей" Илья Ковальчук пропустил матч из-за травмы. Зато вратарь "звезд" Антон Худобин начал встречу с первых минут. "Лос-Анджелес" огорчил российского вратаря на 8 минуте, через пять минут хозяева забросили вторую шайбу. Но основное время завершилось вничью 3:3. В дополнительном периоде гости забросили победную шайбу. Голевой пас на счету Александра Радулова. Антон Худобин отбил 27 бросков из 30.

Финалист Кубка Стэнли "Вегас Голден Найтс" принимал "Флориду Пантерз". Основное время матча завершилось вничью 5:5. Дополнительная пятиминутка победителя не выявила, а буллиты лучше выполнили "золотые рыцари". Нападающий "пантер" Евгений Додонов результативных действий не совершил.