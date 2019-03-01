Новости Спорт

Все видео этой рубрики
1 марта 201909:54

Павел Колобков: жду красивую спортивную борьбу на Универсиаде

В субботу в Красноярске начинаются зимние Всемирные студенческие игры. Накануне старта министр спорта России Павел Колобков заявил, что ожидает увидеть на Универсиаде красивую, спортивную борьбу.

"Организаторы провели огромную работу по подготовке Универсиады. Я горжусь, что такие соревнования проходят у нас, в России. Надеюсь, что соревнования принесут радость и болельщикам, и спортсменам. Жду красивой спортивной борьбы и новых имен, жду зрителей на трибунах, хорошей погоды, снега", — приводит слова Колобкова РИА Новости.

Открытие Универсиады запланировано на 2 марта, но ряд соревнований начнется уже пятницу. Игры продлятся до 12 марта. Будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

Сейчас

10:20

Жилстройбанк остался без лицензии

09:58

ДТП под Волгоградом: погибли 5 человек

07:51

Человек упал на рельсы: движение на "салатовой" ветке метро остановлено

07:27

Вступает в силу обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос

07:01

Москвичей начнут штрафовать за остановку на перекрестках с "вафельной" разметкой

06:21

В Житомире суд отменил запрет на русский язык

23:59

В Москве в результате массового ДТП в Гагаринском тоннеле погиб сотрудник ДПС

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трамп: я нравлюсь Ким Чен Ыну, он нравится мне

Трамп: я нравлюсь Ким Чен Ыну, он нравится мне

1 час назад
Москвичей начнут штрафовать за остановку на перекрестках с "вафельной" разметкой

Москвичей начнут штрафовать за остановку на перекрестках с "вафельной" разметкой

3 часа назад
ДТП под Волгоградом: погибли 5 человек

ДТП под Волгоградом: погибли 5 человек

57 минут назад
"Жилстройбанк" лишился лицензии. Кредиторам все возместят

"Жилстройбанк" лишился лицензии. Кредиторам все возместят

25 минут назад
Вступает в силу обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос

Вступает в силу обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос

3 часа назад
Смерть ребенка в приемном покое психбольницы: страшные подробности

Смерть ребенка в приемном покое психбольницы: страшные подробности

1 час назад
Традиция лицемерия: 14 громких скандалов с президентами США

Традиция лицемерия: 14 громких скандалов с президентами США

23 часа назад
Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

25.02.2019 09:22
ЧП в Южной Корее. Если опьянение капитана подтвердится, его арестуют

ЧП в Южной Корее. Если опьянение капитана подтвердится, его арестуют

4 часа назад
Венесуэльский вопрос: Совбез ООН отклонил все резолюции

Венесуэльский вопрос: Совбез ООН отклонил все резолюции

7 часов назад
В ближайшее время в войсках появятся системы С-500

В ближайшее время в войсках появятся системы С-500

6 часов назад
1 марта зал "Зарядье" открывает продажу билетов на второй концертный сезон

1 марта зал "Зарядье" открывает продажу билетов на второй концертный сезон

27.02.2019 19:59
Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

25.02.2019 19:50
15 любимых котов из российских мультфильмов

15 любимых котов из российских мультфильмов

4 минуты назад
СМИ: в WhatsApp появится встроенная криптовалюта

СМИ: в WhatsApp появится встроенная криптовалюта

47 минут назад
В Житомире суд отменил запрет на русский язык

В Житомире суд отменил запрет на русский язык

1 час назад
Восстановлено движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро

Восстановлено движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро

2 часа назад
В США летчика Ярошенко обвинили в нападении в тюрьме

В США летчика Ярошенко обвинили в нападении в тюрьме

4 часа назад
В отставку ушел мэр Биробиджана

В отставку ушел мэр Биробиджана

5 часов назад
РЖД представили вагоны с новым купе

РЖД представили вагоны с новым купе

6 часов назад
В Солсбери русские и китайцы интересуются экскурсиями по "местам Скрипалей"

В Солсбери русские и китайцы интересуются экскурсиями по "местам Скрипалей"

7 часов назад
"Спартак" вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу

"Спартак" вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу

7 часов назад
Высокие технологии будут следить за порядком в Москве

Высокие технологии будут следить за порядком в Москве

8 часов назад
В Краснодар прибыл поезд-выставка "Сирийский перелом"

В Краснодар прибыл поезд-выставка "Сирийский перелом"

8 часов назад
Владислав Листьев. Неоконченное расследование. Расследование Эдуарда Петрова. Смотрите в выходные на "России 24"

Владислав Листьев. Неоконченное расследование. Расследование Эдуарда Петрова. Смотрите в выходные на "России 24"

8 часов назад
517
США объявили награду за поимку сына бен Ладена

США объявили награду за поимку сына бен Ладена

9 часов назад
Сергей Карякин выиграл шахматный турнир по блицу в Москве

Сергей Карякин выиграл шахматный турнир по блицу в Москве

10 часов назад
Правительство одобрило законопроект об изменении системы расчета пенсий

Правительство одобрило законопроект об изменении системы расчета пенсий

10 часов назад
Скончался обладатель четырех "Оскаров" Андре Превин

Скончался обладатель четырех "Оскаров" Андре Превин

12 часов назад
Закрытое небо: конфликт Дели и Исламабада меняет карты полетов, но не цену

Закрытое небо: конфликт Дели и Исламабада меняет карты полетов, но не цену

13 часов назад
В Австралии рыбаки выловили редкого монстра

В Австралии рыбаки выловили редкого монстра

13 часов назад
Лыжник Полторанин признался в использовании кровяного допинга

Лыжник Полторанин признался в использовании кровяного допинга

13 часов назад
Китовым "концлагерем" в Приморье занялись ФСБ, СК и Памела Андерсон

Китовым "концлагерем" в Приморье занялись ФСБ, СК и Памела Андерсон

14 часов назад
Реанимация в воздухе: московский школьник спас пассажира на борту самолета

Реанимация в воздухе: московский школьник спас пассажира на борту самолета

14 часов назад
По делу Арашуковых арестован девятый фигурант

По делу Арашуковых арестован девятый фигурант

15 часов назад
Таран моста в Пусане: капитан российского сухогруза был пьян

Таран моста в Пусане: капитан российского сухогруза был пьян

15 часов назад
Новый "перевал Дятлова": откровения выжившей

Новый "перевал Дятлова": откровения выжившей

16 часов назад
Не заблудиться в трёх портах: всё, что нужно знать о новых стандартах USB

Не заблудиться в трёх портах: всё, что нужно знать о новых стандартах USB

16 часов назад
Майор ЧФ и его сожительница сядут за шпионаж в пользу Украины

Майор ЧФ и его сожительница сядут за шпионаж в пользу Украины

17 часов назад
Падение "Охотника" в Подмосковье: пилот и пассажир самолета погибли на месте

Падение "Охотника" в Подмосковье: пилот и пассажир самолета погибли на месте

17 часов назад
Озвучены тарифы на изготовление номерных знаков

Озвучены тарифы на изготовление номерных знаков

23 часа назад
В "Зарядье" прозвучат фантастические сочинения Моцарта

В "Зарядье" прозвучат фантастические сочинения Моцарта

26.02.2019 13:55
"Лионские соловьи" споют в Доме музыки

"Лионские соловьи" споют в Доме музыки

26.02.2019 10:04
На сцену "Театриума на Серпуховке" возвращается "Баба Chaneль"

На сцену "Театриума на Серпуховке" возвращается "Баба Chaneль"

26.02.2019 10:05