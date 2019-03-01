На проект Центра протонной терапии в Челябинске направят более 13 миллионов рублей

В Челябинске построят первый Центр протонной терапии на Урале. Аукцион на проектирование уже объявлен. Инициативу поддержала министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал" со ссылкой на пресс-службу губернатора области.

Протонная терапия — это современная технология, позволяющая воздействовать на опухоли с большей точностью, и сократить тем самым побочные эффекты лечения. Центр лечения онкозаболеваний в Челябинской области — один из самых передовых в России. Он оснащен новейшим медоборудованием, таким как кибернож. Но самое важное - высокопрофесииональные специалисты.

Физики-ядерщики из Снежинска и Озерска наработали в регионе уникальный научный потенциал. "У нас есть проекты и разработки в области ядерной медицины. Все это поможет в создании Центра протонной терапии. Строительство комплекса станет новым этапом в разработке передовых методик борьбы с онкологией", — рассказал губернатор Челябинской области.

Предварительная стоимость проекта составит более 13 миллионов рублей. Отделение протонной терапии планируют построить на территории Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Они будут соединены теплым переходом.

"Протонная терапия поможет решить технологически сложные вопросы, такие как облучение определенных видов опухолей мозга и орбиты глаза. При меланоме сетчатки мы получим возможность облучать пораженные ткани без повреждения хрусталика. На других аппаратах пациент при этой процедуре рискует потерять зрение. Также технология незаменима при лечении детской онкологии, например, ретинобластомы", — уточнил главный онколог Минздрава региона Андрей Важенин.

Победитель аукциона представит готовый проект, который должен пройти госэкспертизу до конца октября. На строительство объекта уйдет около 4 лет.