"Жилстройбанк" лишился лицензии. Кредиторам все возместят

Центральный банк России отозвал лицензию у "Жилстройбанка". Это решение было принято единственным акционером финансовой организации, теперь ее ликвидируют.

Также в ЦБ уточнили: у банка достаточно имущества, чтобы возместить все убытки кредиторам.

Добавим, что "Жилстройбанк" специализировался исключительно на расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц. Частных вкладов он не принимал.