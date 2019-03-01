Водителю BMW за ДТП с тремя погибшими в Барнауле грозит до 9 лет тюрьмы

33-летний водитель BMW X6, который в нетрезвом виде спровоцировал ДТП с тремя погибшими на проспекте Ленина в Барнауле, может получить до 9 лет тюрьмы. В пресс-службе УМВД РФ по Барнаулу сообщили о завершении расследования уголовного дела. Виновным признан водитель BMW X6 Александр Руденко.

Как напоминает ГТРК "Алтай", ночная авария произошла на перекресте проспекта Ленина и улицы Анатолия в Барнауле 15 октября прошлого года. В ДТП погибли 3 человека — женщина и двое маленьких детей. Двоих мужчин доставили в реанимацию с тяжелыми травмами.

Дело с обвинительным заключением отправлено в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 9 лет.