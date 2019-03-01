Кубок мира: в Сочи горнолыжницы опробовали бобслейную трассу

Первую тренировку горнолыжниц по скоростному спуску на женском этапе Кубка мира в Сочи отменили накануне из-за плохих погодных условий. В связи с этим Российская федерация горнолыжного спорта предложила командам испытать новую бобслейную трассу, сообщают "Вести Сочи".

Первой по желобу прокатилась участница из Канады Мари-Мишель Ганьон. Следом за ней отправилась женская сборная из Австрии, они стали самой многочисленной из всех прибывших в Сочи команд. Далее в бобы погрузились участницы норвежско-итальянского экипажа, их возглавляла Федерика Бриньоне. В общей сложности спортсменки совершили более двадцати спусков.

Напомним, гонку в скоростном спуске в рамках сочинского этапа Кубка мира отменили из-за снегопада. Теперь в программе остались только соревнования в женском супергиганте.