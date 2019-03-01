Россия и Белоруссия произошли от Украины: версия главы киевской дипломатии

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин в португальском издании Observador заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины.

Дипломат в своей статье назвал Украину "наследницей Киевской Руси", а появление России и Белоруссии объяснил отделением от нее, передает РИА Новости.

По словам Климкина, на протяжении всей истории Украина играла "важнейшую роль в формировании Европы и ее ценностей", а принятие христианства (988 год), по мнению Климкина, предопределило европейскую судьбу Украины.

Климкин подчеркнул, что Украина всегда являлась европейской нацией, поскольку менталитет украинцев абсолютно идентичен ценностям западных соседей, а Киевская Русь, которую Климкин отождествляет с Украиной, способствовала развитию христианства по всему миру.

"Украина-Русь не только получили привилегии от христианства, но и многое дали Церкви Христа, Европе и всему миру. После Крещения в Киеве христианство стало распространяться на другие восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где через несколько столетий появились современная Белоруссия и Россия. В результате христианство распространилось от Карпат до Камчатки", — пишет дипломат.

Глава украинского МИД подчеркнул, что Киевская Русь много раз на протяжении истории спасала Европу от порабощения. Климкин привел в пример татаро-монгольское нашествие, а также "защиту от Османской империи".

Министр также упоминает об "исторической травме" Украины, связанной с СССР. По его мнению, народ Украины защищал демократию и европейские ценности на протяжении всего времени существования Советского Союза, борясь с "коммунистическим тоталитаризмом".

В настоящее время на Украине объединены и мирно сосуществуют все религии Центральной Европы, это — уникальное пространство, считает Климкин.

При этом он считает, что РФ намерена любыми способами взять под контроль Украину и "разрушить" западную цивилизацию. В связи с чем он просит все народы Европы объединиться вокруг христианских и демократических ценностей, которые, как он считает, на протяжении более тысячи лет определяли успех Украины и Европы.