Тема:
Противостояние Индии и Пакистана 1 час назад
Воздушный бой: Пакистан отдал Индии пленного пилота
Пакистан возвращает Индии пилота истребителя МиГ-21, чей самолет был сбит в воздушном бою 27 февраля. По данным СМИ, сейчас летчик находится в индийском посольстве. А сама передача состоится через несколько часов на пограничном пункте Вагах, сообщает телеканал "Россия 24". Как заявили пакистанские власти, возврат пилота поможет разрядить обстановку.
Напомним, 26 февраля 12 многоцелевых истребителей Mirage 2000 индийских военно-воздушных сил нанесли удар по лагерю террористов на территории Пакистана.
27 февраля стало известно о воздушном столкновении ВВС двух стран. Исламабад утверждает, что пилоты Исламской Республики сбили два индийских истребителя МиГ-21. Правда, продемонстрировали обломки только одной боевой машины и смогли захватить единственного летчика.
Нью-Дели, в свою очередь, объявило, что индийские ВВС уничтожили один пакистанский F-16. Однако единственное доказательство воздушной победы – обломки американской ракеты AMRAAM, которую могут нести эти многоцелевые истребители.
Ранее по теме
-
Закрытое небо: конфликт Дели и Исламабада меняет карты полетов, но не цену14 часов назад
-
Путин обсудил с Нарендрой Моди ситуацию в Кашмире16 часов назад
-
Пакистан продлил запрет на полеты в своем небе20 часов назад
-
Пакистан открыл небо, но прекратил железнодорожное сообщение с Индией23 часа назад
-
ООН и ряд мировых держав настаивают на примирении Индии и Пакистана1 сутки назад
-
Пакистан обстрелял населенные пункты в индийском штате Джамму и Кашмир1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
"Фантастическая встреча" Трампа и Ким Чен Ына закончилась ничем
- Почему Россия и Белоруссия произошли от Украины
- Легкомоторный самолет упал на частный дом в Подмосковье
- Порошенко оскандалился, сорвав с головы женщины шапочку
- Солсбери: экскурсии по "местам Скрипалей"
Самое читаемое
-
Сжигают кожу, поражают печень и вызывают рак: как понять, что в овоще есть пестицид
- Тайна нового "перевала Дятлова": был липкий туман, медведи бросались под поезда
- После долгой болезни умер известный актер
- Уважаемый педиатр годами колол детям физраствор вместо вакцин
- Людоед и его жена: что стало с делом краснодарских каннибалов
Вести.Экономика
-
Российские ассоциации пожаловались ФАС на VISA и MasterСard
- "Газпром" может нарастить поставки по "Силе Сибири" в Китай
- Традиция лицемерия: 14 громких скандалов с президентами США
- Украина подписала протокол о квотах на вылов рыбы в Азовском море
- Венесуэла снова вывозит остатки золота из страны
Вести.Hi-tech
-
"Фейскоин" Цукерберга посоперничает с Gram Дурова
- Huawei представила 5G-смартфон со сгибаемым экраном
- Анонсированы первые в мире microSD-карты на 1 терабайт
- Sony показала на MWC "сверхширокоэкранные" смартфоны
- Nokia 9: смартфон с пятью тыловыми камерами
Авто.Вести.Ru
-
Объявлены российские цены на обновленный кроссовер Honda Pilot
- Озвучены тарифы на изготовление номерных знаков
- Объявлены комплектации обновленного Nissan Qashqai для России
- Первый обзор кроссовера Geely Atlas с турбомотором и новыми опциями
- Opel официально возвращается в Россию!
Недвижимость
-
5 мест, в которых будет невозможно жить уже через сто лет
- За неправильный ремонт могут изъять квартиру
- Что ждет россиян после дачной амнистии
- В Новосибирске продают отель для тайных желаний
- Каким должно быть идеальное жилье для москвича
- Банкиры рассказали, кому одобряют ипотеку
Вести.Медицина
-
Лук и чеснок спасут кишечник от рака
- Алюминий в дезодорантах: стоит ли об этом беспокоиться
- Диетологи не рекомендуют съедать больше трех блинов в день
- Сложный случай: кровь пациента побелела от жира
- Меню молодости: 5 продуктов, которые важно включить в рацион
Вести в 20.00
-
Путин ознакомился с новым оружием полиции
- Порошенко щипает людей, а Зеленский грозит ему тюрьмой
- "Кровопускание": в Австрии и Германии идет антидопинговая операция
Вести-Москва
-
Падение "Охотника" в Подмосковье: пилот и пассажир погибли на месте
- Новый "перевал Дятлова": расследование в "Прямом эфире"
- В Москве избили бывшего замминистра
- Москва падает на дно "барического колодца"
- В первый день весны начинается "Московская Масленица"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Зонд "Хаябуса-2" успешно сел на астероид Рюгу и взлетел с него
- Её искали почти 40 лет: крупнейшая в мире пчела найдена в Индонезии
- Проще некуда: учёные рассказали, какие прогулки снижают давление
- Новый спутник Нептуна назвали в честь лошади с рыбьим хвостом
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
"Крах во всех смыслах": судьба Ольги Будиной
- Известная актриса призналась, что влюбилась в Машкова с первого взгляда
- Родня нигерийского принца не признает его русскую вдову
- Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Директор московской школы назвал причину драки третьеклассниц
- Не факт, что брошенного в Лосином острове мальчика передадут бабушке
- Среднеазиатский вариант игры в поло ужаснул москвичей
- Шаманам, которые сожгли туши верблюдов, грозит до 5 лет тюрьмы
- Нелюбовь: девушка брызнула в экс-бойфренда из баллончика и украла у него щенка