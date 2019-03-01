Россия призвала США обеспечить безопасность автоколонн с беженцами из "Эр-Рукбана"

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев призвал американских военных обеспечить безопасность шести автоколонн, которые в пятницу направятся для эвакуации беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" в Сирии, передает ТАСС.

Мизинцев отметил, что правительство Сирии направит шесть колонн для эвакуации беженцев в 14:00 из Эль-Амары, Хомса, Мхина, Эль-Карьятейна, Пальмиры и Дамаска.

В ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию ближневосточной страны генерал заявил, что правительство Сирии при содействии России "приняло беспрецедентные меры для спасения своих граждан".

Между тем, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенанта Сергей Соломатин заявил, что российская военная полиция поможет сирийским коллегам в охране автобусов, которые будут перевозить беженцев, передает РИА Новости. Колонны стартуют в два часа дня по местному времени (15​​​:00 по Москве).

Соломатин пояснил, что жители лагеря "Эр-Рукбан" будут получать СМС-сообщения, а также информация о возможности выехать будет дублироваться по громкоговорителям.