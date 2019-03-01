Тема:
Конфликт в Сирии 1 час назад
Россия призвала США обеспечить безопасность автоколонн с беженцами из "Эр-Рукбана"
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев призвал американских военных обеспечить безопасность шести автоколонн, которые в пятницу направятся для эвакуации беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" в Сирии, передает ТАСС.
Мизинцев отметил, что правительство Сирии направит шесть колонн для эвакуации беженцев в 14:00 из Эль-Амары, Хомса, Мхина, Эль-Карьятейна, Пальмиры и Дамаска.
В ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию ближневосточной страны генерал заявил, что правительство Сирии при содействии России "приняло беспрецедентные меры для спасения своих граждан".
Между тем, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенанта Сергей Соломатин заявил, что российская военная полиция поможет сирийским коллегам в охране автобусов, которые будут перевозить беженцев, передает РИА Новости. Колонны стартуют в два часа дня по местному времени (15:00 по Москве).
Соломатин пояснил, что жители лагеря "Эр-Рукбан" будут получать СМС-сообщения, а также информация о возможности выехать будет дублироваться по громкоговорителям.
Ранее по теме
-
В Краснодар прибыл поезд-выставка "Сирийский перелом"12 часов назад
-
РФ настаивает на ликвидации небезопасного лагеря для беженцев в Сирии2 суток назад
-
Трамп направил в конгресс секретную стратегию по Сирии3 суток назад
-
Сирийские курды передали Ираку более 280 боевиков "Исламского государства"4 суток назад
-
Самолеты западной коалиции атаковали лагерь террористов на востоке Сирии4 суток назад
-
Швеция не будет помогать возвращению игиловцев4 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
"Фантастическая встреча" Трампа и Ким Чен Ына закончилась ничем
- Почему Россия и Белоруссия произошли от Украины
- Легкомоторный самолет упал на частный дом в Подмосковье
- Порошенко оскандалился, сорвав с головы женщины шапочку
- Солсбери: экскурсии по "местам Скрипалей"
Самое читаемое
-
Сжигают кожу, поражают печень и вызывают рак: как понять, что в овоще есть пестицид
- Тайна нового "перевала Дятлова": был липкий туман, медведи бросались под поезда
- После долгой болезни умер известный актер
- Уважаемый педиатр годами колол детям физраствор вместо вакцин
- Людоед и его жена: что стало с делом краснодарских каннибалов
Вести.Экономика
-
Кошелек для БРИКС: страны группы создают единую платежную систему
- Топ-10 самых богатых семейных кланов США
- Геополитика создает условия для идеального шторма
- 5 посмертных скандалов Каддафи и западных стран
- CBO: США не могут сократить госдолг и дефицит бюджета за счет роста экономики
Вести.Hi-tech
-
"Фейскоин" Цукерберга посоперничает с Gram Дурова
- Huawei представила 5G-смартфон со сгибаемым экраном
- Анонсированы первые в мире microSD-карты на 1 терабайт
- Sony показала на MWC "сверхширокоэкранные" смартфоны
- Nokia 9: смартфон с пятью тыловыми камерами
Авто.Вести.Ru
-
Объявлены цены на обновленный Renault Duster для России
- Озвучены тарифы на изготовление номерных знаков
- Названы комплектации обновленного Nissan Qashqai для России
- Первый обзор кроссовера Geely Atlas с турбомотором и новыми опциями
- Opel официально возвращается в Россию!
Недвижимость
-
5 мест, в которых будет невозможно жить уже через сто лет
- За неправильный ремонт могут изъять квартиру
- Что ждет россиян после дачной амнистии
- В Новосибирске продают отель для тайных желаний
- Каким должно быть идеальное жилье для москвича
- Банкиры рассказали, кому одобряют ипотеку
Вести.Медицина
-
Лук и чеснок спасут кишечник от рака
- Алюминий в дезодорантах: стоит ли об этом беспокоиться
- Диетологи не рекомендуют съедать больше трех блинов в день
- Сложный случай: кровь пациента побелела от жира
- Меню молодости: 5 продуктов, которые важно включить в рацион
Вести в 20.00
-
Путин ознакомился с новым оружием полиции
- Порошенко щипает людей, а Зеленский грозит ему тюрьмой
- "Кровопускание": в Австрии и Германии идет антидопинговая операция
Вести-Москва
-
Падение "Охотника" в Подмосковье: пилот и пассажир погибли на месте
- Новый "перевал Дятлова": расследование в "Прямом эфире"
- В Москве избили бывшего замминистра
- Москва падает на дно "барического колодца"
- В первый день весны начинается "Московская Масленица"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Зонд "Хаябуса-2" успешно сел на астероид Рюгу и взлетел с него
- Её искали почти 40 лет: крупнейшая в мире пчела найдена в Индонезии
- Проще некуда: учёные рассказали, какие прогулки снижают давление
- Новый спутник Нептуна назвали в честь лошади с рыбьим хвостом
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
"Крах во всех смыслах": судьба Ольги Будиной
- Известная актриса призналась, что влюбилась в Машкова с первого взгляда
- Родня нигерийского принца не признает его русскую вдову
- Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Директор московской школы назвал причину драки третьеклассниц
- Не факт, что брошенного в Лосином острове мальчика передадут бабушке
- Среднеазиатский вариант игры в поло ужаснул москвичей
- Шаманам, которые сожгли туши верблюдов, грозит до 5 лет тюрьмы
- Нелюбовь: девушка брызнула в экс-бойфренда из баллончика и украла у него щенка