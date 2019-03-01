Неизвестные открыли стрельбу у нижегородской школы

Один человек получил ранение в результате стрельбы около школы №121 в Нижнем Новгороде. Учеников заперли на втором этаже, пока на место не прибыли стражи порядка.

ЧП произошло около 11 часов утра 1 марта на Тонкинской улице. По предварительной версии, две компании молодежи что-то не поделили и в ходе конфликта схватились за травматическое оружие. Первая стычка произошла на Московском шоссе, после чего началась погоня. У школы №121 противники открыли огонь из машины.

"Те, кого преследовали неизвестные, попытались укрыться в учебном учреждении. Агрессоры последовали за ними. Но местные жители вызвали полицию. Поэтому стрелкам пришлось ретироваться", — рассказали местные жители.

Рядом с учебным учреждением осталась брошенная Mazda, стрелявшие скрылись с места на черном джипе.

"Три полудурка с травматом забежали в школу и попросили о помощи (стрельба была, сын сказал). Объявили, что учения. Сейчас все по расписанию", — сообщают очевидцы.

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