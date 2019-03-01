Саночник Семен Павличенко может завершить карьеру

Обладатель Кубка мира по санному спорту Семен Павличенко может завершить карьеру. Спортсмен захочет уделять больше времени семье.

27-летний Семен Павличенко, ставший в этом сезоне обладателем Кубка мира по санному спорту, заявил, что задумался о завершении спортивной карьеры. " Я практически не видел семью, не видел, как растут мои дети. Я поставил себе задачу завоевать определенное количество медалей. Если бы понял, что не могу давать результатов и не нужен этому спорту, ушел бы. Хотя семья говорит, чтобы я продолжал выступать", — приводит слова Павличенко ТАСС.

В нынешнем сезоне Семен Павличенко впервые стал победителем Кубка мира. Также Семен выиграл золотую и две бронзовые медали на чемпионате мире, проходившем в германском Винтерберге.