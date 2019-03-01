Росгвардейцы отбили женщину у 15 разъяренных собак

Во Владимире на улице Добросельской стая из 15 диких собак напала на 44-летнюю местную жительницу, пострадавшую спасли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, передает РИА Новости.

Прогнав стаю разъяренных собак, росгвардейцы вызвали пострадавшей медиков и оказали ей первую помощь.

Женщина была доставлена бригадой скорой помощи в отделение реанимации городской больницы. В настоящее время жизни женщины ничто не угрожает, ее перевели в отделение травматологии.