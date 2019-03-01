В Красноярск прибыл огонь Универсиады
Огонь Универсиады прибыл в Красноярск. Путешествие заняло около 6 месяцев. Зажгли пламя еще в сентябре прошлого года в городе Турине (Италия). За это время огонь был пронесен по территории Китая, Казахстана и городам России: от Владивостока до Калининграда. И вот символ зимних студенческих игр приняли в Красноярске.
На протяжении всего маршрута факелоносцев красноярцы выстроились в коридор, длина которого составила одиннадцать километров. Он занял 6 центральных улиц. Участниками эстафеты стали 70 человек, среди них - известные спортсмены и общественники. Их задача - пробежать с огнем 200 метров. Все факелоносцы получили возможность прикоснуться к истории, сообщает ГТРК "Красноярск".
Напомним, прибывший в Красноярск факел Универсиады зажжет чашу огня у спортивного комплекса "Платинум арена". После этого студенческие игры будут официально открыты.
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