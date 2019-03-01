Москва готова стать посредником между Исламабадом и Нью-Дели

Нормализовать ситуацию могут, прежде всего, сами участники конфликта, однако Россия готова помочь в разрешении кризиса. Так Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг обмена ударами между Индией и Пакистаном, пишет агентство РИА Новости.

Кроме того, пресс-секретарь президента рассказал, что Владимир Путин пока не планирует связываться с главой Пакистана Имраном Ханом. Что касается Индии, то российский лидер уже обсудил ситуацию с Нарендрой Моди в телефонном разговоре, который состоялся 28 февраля.

Ранее стало известно, что Пакистан в качестве жеста доброй воли отпускает пленного индийского пилота. Передача должна состояться в ближайшее время.

Напомним, обмен ударами начался 26 февраля. Сначала Индия разбомбила лагерь террористов на территории Пакистана. Потом ВВС Исламской Республики сбили один истребитель МиГ-21, пилот которого и был пленен.