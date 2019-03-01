Песков отреагировал на заявление Лукашенко по объединению

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова Александра Лукашенко о том, что 98% белорусов проголосуют против включения Белоруссии в состав РФ.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что отношения между странами являются "союзными и абсолютно братскими", передает ТАСС.

Что же касается возможности введении общей валюты, то это предмет для дальнейшего обсуждения, и для этого созданы специальные рабочие группы.

"О необходимости продолжения разговора в рамках этих рабочих групп говорили президенты РФ и Белоруссии во время недавнего общения в Сочи", — напомнил Песков.

По его словам, определенные действия в направлении общей валюты уже прописаны в союзном договоре России и Белоруссии. А вот конкретики никакой нет.

"Конечно, эта тема может и должна обсуждаться, если мы продвигаемся дальше по пути союзного строительства", — заключил пресс-секретарь президента РФ.

На вопрос, планируют ли главы двух государств встречаться в ближайшее время, Песков ответил отрицательно. "Но это не значит, что они не могут принять решение встретиться хоть завтра. Они общаются регулярно, в том числе по телефону", — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что не против создания общей с Россией валюты, но это должна быть новая валюта, не российский или белорусский рубль. "Это будет наш общий рубль", — подчеркнул президент Белоруссии.