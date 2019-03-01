Владимир Путин посетит церемонию открытия Универсиады

В субботу 2 марта в Красноярске пройдет церемония открытия зимних Всемирных студенческих игр. В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин.

"В субботу и воскресенье президент будет находиться в Красноярске, он посетит церемонию открытия 29-й Всемирной зимней Универсиады". Также глава государства также встретится с членами исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта", — заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Универсиада продлится с 2 по 12 марта. Будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.