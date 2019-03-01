Кремль не собирается вмешиваться в эквайринговый конфликт

Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию между торговыми сетями и платежными системами по вопросу комиссии за эквайринг банковских карт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Он напомнил, что представители торгового сектора ставили этот вопрос перед Владимиром Путиным на форуме "Деловой России" – тогда, по словам Пескова, шла речь "о непомерно высоких сборах за эквайринг". Президент дал поручения, а дальше уже вопрос должны решать фискальные власти.

Накануне торговые ассоциации обратились в ФАС с жалобой на международные системы Visa и MasterCard. По мнению представителей торгового сектора, Visa и MasterCard не соблюдают закон о конкуренции, устанавливая размер межбанковской комиссии, которая влияет на размер торговой уступки.