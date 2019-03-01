Антонио Валенсия уйдет из "Манчестер Юнайтед"

Эквадорский защитник Антонио Валенсия покинет "Манчестер Юнайтед" по окончанию текущего сезона. Руководство клуба решило не продлевать с ним контракт.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что Валенсия уйдет из клуба по истечению контракт, а именно в июне. Клуб не станет продлевать 33-летнему футболисту новый контракт. Сам Антонио не намерен заканчивать карьеру и продолжит выступления в другой команде.

Антонио Валенсия провел в "Манчестер Юнайтед" 10 лет, сыграл 388 матчей и забил 25 мячей. Эквадорец дважды становился чемпионом Англии (2010/11, 2012/13), выигрывал Лигк Европы (2016/17), побеждал в кубке Англии (2015/16), кубку английской лиги (2009/10, 2016/17) и суперкубке Англии (2011, 2013, 2016).