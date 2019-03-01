Погода выходных: постоянство изменчивости

В первые весенние дни в центре европейской части России погода будет изменчива.

По данным синоптиков, в Москве и Московской области в субботу морозно и солнечно, днем -3, -5, в ночные часы -9, -12, в воскресенье резко потеплеет до 0, -2, возможен снегопад, метель и сильный ветер.

В Санкт-Петербурге в ночь на субботу около -10, днем — оттепель, около 0, пройдет мокрый снег. В воскресенье снег ослабеет, подморозит до -2, -5.

В Мурманске, Архангельске и Сыктывкаре -8, -11, в Вологде и Сыктывкаре -5, -8.

В Черноземье в субботу морозно и солнечно, в воскресенье ожидаются снегопады. В Орле, Воронеже и Липецке -2, -5.

В Поволжье между двумя циклонами существенных осадков не ожидается. В Кирове, Йошкар-Оле, Пензе, Саратове и Казани -5, -8, в Волгограде -1, -3, в Астрахани +2, +5.

На Юге местами пройдут дожди, в горах со снегом. В Севастополе, Ростове-на-Дону и в Ставрополе +5, +8, в Сочи в субботу сильный снег с дождем.

На Урале потеплеет, пройдут небольшие снегопады. В Екатеринбурге и Челябинске от 2 до -5.

В Новосибирске, Омске и Красноярске -7, -10.

В Хабаровске и Южно-Сахалинске -1, -4, во Владивостоке +4, +7, солнечно.