Глава МИД ФРГ застрял в Мали из-за поломки самолета
В Мали сломался авиалайнер А319 министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. По предварительным данным, вышла из строя гидравлическая система машины. За главой МИД уже вылетел А340, пишет агентство РИА Новости.
Представитель Министерства обороны Германии Йенс Флосдорф уточнил, что Маас должен был вылететь еще вечером 28 февраля.
Это уже не первая поломка правительственного самолета за последнее время. В январе президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер застрял в Эфиопии. А до этого в аналогичной ситуации оказался и министр экономического сотрудничества Герд Мюллер.
Осень 2018 года канцлеру Германии пришлось добираться до саммита G20 в Аргентине обычным рейсом опять же из-за технических проблем с правительственным авиалайнером.
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