Новости В мире

Все видео этой рубрики
1 марта 201914:58

Глава МИД ФРГ застрял в Мали из-за поломки самолета

EPA

В Мали сломался авиалайнер А319 министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. По предварительным данным, вышла из строя гидравлическая система машины. За главой МИД уже вылетел А340, пишет агентство РИА Новости.

Представитель Министерства обороны Германии Йенс Флосдорф уточнил, что Маас должен был вылететь еще вечером 28 февраля.

Это уже не первая поломка правительственного самолета за последнее время. В январе президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер застрял в Эфиопии. А до этого в аналогичной ситуации оказался и министр экономического сотрудничества Герд Мюллер.

 Осень 2018 года канцлеру Германии пришлось добираться до саммита G20 в Аргентине обычным рейсом опять же из-за технических проблем с правительственным авиалайнером.

Сейчас

13:36

Песков отреагировал на заявление Лукашенко по объединению

11:45

У задержанных террористов нашли оружие и фото полицейского чина

10:20

Жилстройбанк остался без лицензии

09:58

ДТП под Волгоградом: погибли 5 человек

07:51

Человек упал на рельсы: движение на "салатовой" ветке метро остановлено

07:27

Вступает в силу обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос

07:01

Москвичей начнут штрафовать за остановку на перекрестках с "вафельной" разметкой

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Песков отреагировал на заявление Лукашенко по объединению

Песков отреагировал на заявление Лукашенко по объединению

1 час назад
США решили купить для венесуэльской оппозиции оружие в Восточной Европе

США решили купить для венесуэльской оппозиции оружие в Восточной Европе

1 час назад
Москва готова стать посредником между Исламабадом и Нью-Дели

Москва готова стать посредником между Исламабадом и Нью-Дели

1 час назад
"Главная цель каждого украинца": Зеленский заявил о безальтернативности переговоров с Россией

"Главная цель каждого украинца": Зеленский заявил о безальтернативности переговоров с Россией

26 минут назад
Украинские националисты угрожают Жванецкому из-за ордена Путина

Украинские националисты угрожают Жванецкому из-за ордена Путина

44 минуты назад
Защита активов: Каракас перенесет офис PDVSA в Москву

Защита активов: Каракас перенесет офис PDVSA в Москву

58 минут назад
"Выпрыгиваем!": Появилось видео момента аварии бронетранспортера с четырьмя легковушками

"Выпрыгиваем!": Появилось видео момента аварии бронетранспортера с четырьмя легковушками

1 час назад
Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

25.02.2019 09:22
Кремль не собирается вмешиваться в эквайринговый конфликт

Кремль не собирается вмешиваться в эквайринговый конфликт

1 час назад
Неизвестные открыли стрельбу у нижегородской школы

Неизвестные открыли стрельбу у нижегородской школы

3 часа назад
У задержанных террористов нашли оружие и фото полицейского чина

У задержанных террористов нашли оружие и фото полицейского чина

3 часа назад
Косатки и белухи готовятся покинуть "китовую тюрьму"

Косатки и белухи готовятся покинуть "китовую тюрьму"

1 час назад
Рубль в марте: будет отступать, но без спешки

Рубль в марте: будет отступать, но без спешки

4 часа назад
На сцену "Театриума на Серпуховке" возвращается "Баба Chaneль"

На сцену "Театриума на Серпуховке" возвращается "Баба Chaneль"

26.02.2019 10:05
Две поругавшиеся пассажирки устроили в метро газовую атаку

Две поругавшиеся пассажирки устроили в метро газовую атаку

37 минут назад
Глава МИД ФРГ застрял в Мали из-за поломки самолета

Глава МИД ФРГ застрял в Мали из-за поломки самолета

43 минуты назад
По своим правилам: жировые клетки людей имеют собственные циркадные ритмы

По своим правилам: жировые клетки людей имеют собственные циркадные ритмы

50 минут назад
Наночастицы подарили мышам инфракрасное "зрение", следующими могут быть люди

Наночастицы подарили мышам инфракрасное "зрение", следующими могут быть люди

1 час назад
Владимир Путин посетит церемонию открытия Универсиады

Владимир Путин посетит церемонию открытия Универсиады

2 часа назад
Следком назвал причины гибели группы Дятлова

Следком назвал причины гибели группы Дятлова

2 часа назад
Росгвардейцы отбили женщину у 15 разъяренных собак

Росгвардейцы отбили женщину у 15 разъяренных собак

2 часа назад
Превратившись в грузовик, УАЗ "Хантер" еще и подорожал

Превратившись в грузовик, УАЗ "Хантер" еще и подорожал

2 часа назад
Изюм в качестве перекуса: польза для здоровья и неожиданная опасность

Изюм в качестве перекуса: польза для здоровья и неожиданная опасность

2 часа назад
Табачное растение превратили в "биореактор" для производства лекарств

Табачное растение превратили в "биореактор" для производства лекарств

2 часа назад
Россия призвала США обеспечить безопасность автоколонн с беженцами из "Эр-Рукбана"

Россия призвала США обеспечить безопасность автоколонн с беженцами из "Эр-Рукбана"

2 часа назад
Универсиада. Российские хоккеистки обыграли норвежек

Универсиада. Российские хоккеистки обыграли норвежек

3 часа назад
Мужчина, спасший детей из пожара, может стать бездомным

Мужчина, спасший детей из пожара, может стать бездомным

3 часа назад
"Федерацию" все же отправят к МКС

"Федерацию" все же отправят к МКС

3 часа назад
Легализацией переделок и доработок автомобилей займутся спецлаборатории

Легализацией переделок и доработок автомобилей займутся спецлаборатории

3 часа назад
РУСАДА ввело запрет на пиво при прохождении допинг-тестов

РУСАДА ввело запрет на пиво при прохождении допинг-тестов

3 часа назад
Треснул, как яблоко: астрономы восстановили историю спутника Плутона

Треснул, как яблоко: астрономы восстановили историю спутника Плутона

3 часа назад
Россия и Белоруссия произошли от Украины: версия главы киевской дипломатии

Россия и Белоруссия произошли от Украины: версия главы киевской дипломатии

4 часа назад
Московские застройщики стали предлагать фитнес вместо скидки

Московские застройщики стали предлагать фитнес вместо скидки

4 часа назад
15 любимых котов из российских мультфильмов

15 любимых котов из российских мультфильмов

4 часа назад
Аналитики выяснили, где россияне собираются отдыхать весной

Аналитики выяснили, где россияне собираются отдыхать весной

5 часов назад
СМИ: в WhatsApp появится встроенная криптовалюта

СМИ: в WhatsApp появится встроенная криптовалюта

5 часов назад
Объявлены цены на обновленный Renault Duster для России

Объявлены цены на обновленный Renault Duster для России

5 часов назад
Трамп: я нравлюсь Ким Чен Ыну, он нравится мне

Трамп: я нравлюсь Ким Чен Ыну, он нравится мне

5 часов назад
Смерть ребенка в приемном покое психбольницы: страшные подробности

Смерть ребенка в приемном покое психбольницы: страшные подробности

5 часов назад
В Житомире суд отменил запрет на русский язык

В Житомире суд отменил запрет на русский язык

6 часов назад
Вступает в силу обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос

Вступает в силу обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос

8 часов назад
Москвичей начнут штрафовать за остановку на перекрестках с "вафельной" разметкой

Москвичей начнут штрафовать за остановку на перекрестках с "вафельной" разметкой

8 часов назад
Топ-10 самых богатых семейных кланов США

Топ-10 самых богатых семейных кланов США

8 часов назад
Владислав Листьев. Неоконченное расследование. Смотрите в выходные на "России 24"

Владислав Листьев. Неоконченное расследование. Смотрите в выходные на "России 24"

13 часов назад
768
Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

25.02.2019 19:50
1 марта зал "Зарядье" открывает продажу билетов на второй концертный сезон

1 марта зал "Зарядье" открывает продажу билетов на второй концертный сезон

27.02.2019 19:59