Украинские националисты угрожают Жванецкому из-за ордена Путина

Украинские националисты пригрозили сорвать концерты Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе. Возмущение вызвало награждение сатирика орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, который ему вручил президент России Владимир Путин, передает телеканал "Россия 24".

Бывший лидер одесского "Правого сектора" (организация запрещена в России) Сергей Стерненко на своей странице в Facebook потребовал от Жванецкого отказаться от награды, пообещав в противном случае устроить протестные акции.

Сам Жванецкий узнал об угрозах от журналистов.

"Я пишу все время об Одессе. И орден я получил за то, что я пишу об Одессе. Одесса — это не Россия и Украина. У меня есть своя страна — это Одесса", — прокомментировал ситуацию Михаил Жванецкий в эфире телеканала "Россия 24".

Представитель артиста Олег Сташкевич сообщил РИА Новости, что несмотря на поступающие от радикалов угрозы, отменять запланированные в Киеве и Одессе концерты Жванецкий не собирается.

"Концерты мы отменять, конечно, не будем. Пусть они опозорятся. Они делают себе пиар. У них же выборы скоро президентские, как же не попиариться на имени народного артиста Украины", — пояснил Сташкевич.

Михаил Жванецкий носит звания народного артиста Украины и народного артиста России. 6 марта писателю-сатирику исполняется 85 лет.