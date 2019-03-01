Две поругавшиеся пассажирки устроили в метро газовую атаку

ЧП на станции метро "Комсомольская" Кольцевой линии: в утренний час пик люди внезапно почувствовали резь в глазах и начали кашлять. Причиной стала бурная ссора между двумя пассажирками: после словесной перепалки одна из них распылила в лицо своей оппонентки перцовый баллончик.

Едкий газ моментально распространился по платформе. Люди прикрывали лица шарфами. Обе участницы конфликта в итоге оказались в пункте полиции. Составлять протокол дежурному пришлось тоже, закрыв лицо.