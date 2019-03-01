"Дональд Кук" покинул Черное море, но обещал вернуться

Эсминец ВМС США USS Donald Cook ушел из Черного моря. Корабль провел несколько тренировок с партнерами и союзниками в регионе, сообщает Шестой флот США в своем микроблоге Twitter.

#USSDonaldCook is headed out of the #BlackSea after completing a successful deployment working with allies and partners in the region. @NATO @SNMCMG2 is in the Black Sea to continue the good work and show support for allies and partners. #DeutscheMarine #SNMCMG2 #WeAreNATO https://t.co/pof6uFr5Ms — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 1 марта 2019 г.

Американский эсминец зашел в Черное море 19 февраля. За это время он успел принять участие в совместных учениях с грузинскими и турецкими моряками. А после этого корабль прибыл в порт Одессы, где на его борту состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и спецпредставителя США Курта Волкера.

Шестой флот поблагодарил Одессу за прекрасный прием и пообещал вернуться.

USS Donald Cook – представитель эсминцев класса "Арли Берк", то есть способен нести свыше 50 крылатых ракет Tomahawk, а также противокорабельные ракеты Harpoon и противоракеты для комплекса ПРО на основе боевой информационно-управляющей системы Aegis.

Smoking hot pursuit in the Bosphorus. Russian Navy corvette Admiral Essen struggling to keep up with USS Donald Cook southbound. Spotted by @Saturn5_ @YorukIsik @KerimBozkurt @alperboler pic.twitter.com/SeK51ORz4T — Serhat Güvenç (@SerhatGuvenc) 1 марта 2019 г.

По неподтвержденным данным, в проливе Босфор USS Donald Cook встретился с российским сторожевиком "Адмирал Эссен", который так же идет в Средиземное море.