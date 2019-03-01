Глеба Горбовского похоронили рядом с женой

В Санкт-Петербурге простились с поэтом и прозаиком Глебом Горбовским. Отпевание мастера слова, скончавшегося на 88-м году жизни, прошло в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры, передает ТАСС.

Проститься с Глебом Горбовским пришли жители Санкт-Петербурга, почитатели его таланта, родственники, друзья и коллеги.

Глеб Горбовский стал автор сорока сборников книг поэзии и прозы. Его стихи положены на музыку композиторами Василием Соловьевым-Седым, Станиславом Пожлаковым, Георгием Портновым, Александром Морозовым.

Похоронили Глеба Горбовского на Богословском кладбище рядом с могилой жены — поэта и журналиста Лидии Гладкой.