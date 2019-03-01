"Они меня точно убьют": 15-летний немец попросил Путина о помощи
15-летний подросток из Германии попросил президента РФ Владимира Путина о помощи. Видео с обращением мальчика News.ru передал директор Европейского информационно-правозащитного центра Гарри Муррей.
Леон Бергфельд – сын Сони и Маркуса Бергфельд, сбежавших из Германии в Россию. Решение об отъезде из ФРГ они приняли после того, как на них обратила внимание немецкая ювенальная юстиция. Старшему сыну Нико поставили диагноз гиперактивность и прописали сильные психотропные препараты, которые родители отказались давать. В итоге у родителей забрали детей и поместили в приют, где они были вынуждены начать принимать лекарства.
Через некоторое время родители и трое сыновей смогли сбежать на Мальту, а позже в Испанию. Там от заболевания крови скончался старший сын Нико, возможно, причиной болезни стали побочные эффекты от лекарств. Испанские власти сообщили об этом властям Германии, после чего за детьми приехали представители немецкой службы опеки и полиция. Родители были вынуждены бежать в Россию.
Теперь 15-летний Леон просит Путина помочь ему приехать к родителям. Подросток сбежал из немецкого приюта и в настоящее время скрывается в одной из прибалтийских стран. Мальчик напомнил президенту РФ, что его старший брат "умер из-за того, что его поместили в детский дом". "Если я вернусь назад, они меня точно убьют. Или дадут мне таблетки, и я проведу два года в тюрьме", — рассказал он.
У мальчика есть сопровождающий, который оказывает ему помощь. Родители Леона говорят, что их сын находится в тяжелом психологическом и физическом состоянии, и ему требуется медицинская помощь.
Ранее родители обратились в Общественную палату РФ, в аппарат Уполномоченного по правам ребенка и в Госдуму с просьбой помочь Леону пересечь границу.
Этой темой активно занимается депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Он говорит, что его главная цель – установить истину. "Прежде всего, необходимо разобраться в этой ситуации, потому что звучит все просто душераздирающе. Главная история состоит в том, чтобы выяснить, насколько все это правда", — приводит его слова News.ru.
Между тем, волонтеры, которые помогали Маркусу и Соне оформлять документы и собирать деньги на обустройство, выяснили, что мужчина сидел в тюрьме – это информация позже подтвердилась: Маркус Бергфельд был осужден в 2006 году на 2 года заключения за мошенничество в связи с банкротством компании.
Маркус этого факта не скрывал. Также он объяснил причины, по которой у семьи изъяли детей, — это конфликт с тестем и тещей.
Правозащитник Гарри Муррей подчеркивает, что репутация родителей не должна сказываться на судьбе ребенка, который находится в трудной ситуации и нуждается в помощи.
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