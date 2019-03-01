Оппозиционерка в RT. Симоньян взорвала информационную бомбу

Главный редактор RT трудоустроила известную оппозиционерку Марию Баронову, которая руководила московской организацией "Открытая Россия" и работала на Ходорковского.

В эфире у Ольги Скабеевой на YouTube главред RT рассказала, что лично знакома с Бароновой не была, но читала ее Telegram и поняла, что их мысли во многом схожи. "Поразили точные и такие же, как у меня самой, наблюдения за некоторыми процессами", — сказала Симоньян. Она также призналась, что некоторые пункты их биографий совпадают.



В RT Мария Баронова займется "очень важным и крутым" проектом. "Я очень надеюсь, что в ее женских, материнских, многоповидавших руках он расцвет", — заявила Симоньян.

На вопрос, утверждал ли кандидатуру нового шеф-редактора кто-то из администрации президента, Маргарита ответила, что "смотрин не было". Она считает, что вряд ли в аппарате президента вообще знают о решении Симоньян о трудоустройстве Бароновой: "Я никому ничего не говорила".

Как пишут инсайдеры, переход Бароновой на RT – это безусловная медиапобеда Симоньян. Правда, лишь на короткую дистанцию. По этому поводу, главред RT заметила, что не считает "оппозиционное" прошлое Марии чем-то предосудительным, так как "она искренне верила, что протестные акции приведут к пользе в стране".

Политический активист и журналист Мария Баронова приобрела известность после активного участия в "болотных протестах", прошедших в России по итогам выборов в Госдуму. В то время она являлась помощницей депутата Госдумы от "Справедливой России" Ильи Пономарева. Баронова проходила по "болотному делу", но дело в отношении нее было прекращено в конце 2013 года по амнистии в связи с 20-летием Конституции.

В 2016 году избиралась в Госдуму по Центральном округу Москвы в качестве самовыдвиженца при поддержке "Открытой России" Михаила Ходорковского. В ее поддержку штабу удалось собрать 15 тысяч подписей — на выборах Баронова получила 8%.

В том же году была избрана в совет "Открытой России" (ОР) на учредительной конференции движения. В январе 2017 года возглавила московское отделение "Открытой России", затем ее переизбрали в совет организации.

Мария Баронова ушла из "Открытой России" в 2017 году, заявив, что считает общественную деятельность "муторным занятием".