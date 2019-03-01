Судьба и "Триумф" Глюкозы. Билет в шоу-бизнес спас юную пацанку от смерти
"Какой классный серьезный мужик! Пусть у меня с ним будет хотя бы роман", — подумала певица Глюкоза (Глюк'OZA), когда познакомилась со своим будущим мужем. Наталье Чистяковой-Ионовой тогда не было и 20 лет, но она уже прошла, как говорят, и огонь, и воду, и медные трубы. А ее песню про невесту, которая гуляет с доберманом, напевала вся страна. Вот только сама она долгое время оставалась для поклонников мультяшным персонажем.
Несмотря на бешеную популярность, саму певицу тогда никто не видел: она не появлялась на обложках журналов и не давала интервью. Был только необычный голос и песни, которые миллионы слушателей знали наизусть. Сначала говорили, что это такой продуманный план известного продюсера Максима Фадеева, потом пошли слухи, что певицы вообще не существует в реальной жизни. А когда она наконец предстала перед публикой, поклонники увидели хулиганистую яркую девушку-подростка, которая и правда была очень похожа на ту девочку с хвостиками и в очках из клипов.
В детстве у будущей певицы, актрисы и телеведущей были сложные отношения с родителями. Ее мама и папа серьезно выпивали, достатка в семье не было. В какой-то момент Глюкоза даже начала стесняться своих родственников.
"Их сломали обстоятельства. В Советском Союзе они были защищены, папа работал инженером. Потом все разрушилось", – рассказала певица.
А сейчас Наталья счастлива, что у ее родителей, которых она безумно любит, есть новая жизнь, что они смогли "трансформироваться" вместе с ней, много путешествуют и занимаются с внучками.
Первый раз в детскую комнату милиции Наталья попала в 10 лет. Тогда дети залезли на территорию детского садика, их увидели, и кто-то вызвал милицию.
"Я была ужасным ребенком, очень мерзким, мне хотелось чего-то необычного", – призналась певица.
Она до сих пор любит острые ощущения и резкий выброс адреналина в кровь. Однажды девочка просто взяла и ушла из дома, оставив родителям короткую записку. Через три дня блудная дочь вернулась, мама с папой тогда просто обняли ее и расцеловали.
В 13 лет она снялась в фильме "Война Принцессы", где ее и заметил Максим Фадеев. Продюсер стал для Наташи не только счастливым билетом в мир шоу-бизнеса, он в прямом смысле слова спас ее от смерти. Ведь она тогда связалась с дурной компанией, попробовала алкоголь и наркотики.
А многие подростки, которые вместе с ней снимались в криминальной драме "Триумф" (первое название картины "Война Принцессы"), не дожили до своего совершеннолетия.
"Когда Макс меня встретил, он вообще не понимал, кто я – ребенок или взрослый человек. С одной стороны, я хочу мороженого, с другой – я курю сигареты и ругаюсь матом. Его это вдохновило", – призналась Глюк'OZA (Глюкоза) в студии "Судьбы человека".
Максим сразу загрузил юную Наталью работой: она репетировала, записывала песни и много гастролировала. С тех пор сцена стала настоящим наркотиком в жизни Глюкозы – наркотиком, который не убивает ее, а, наоборот, дает силы и бесконечную энергию…
В 16 лет Наталья в очередной раз ушла из дома, на этот раз к своему возлюбленному. Родители молодого человека уже называли ее своей невесткой, но эти отношения не выдержали успеха, который буквально обрушился на нее в начале 2000-х годов.
Когда Глюкоза познакомилась с бизнесменом Александром Чистяковым, на серьезное общение она не рассчитывала. Но именно она первой поцеловала его. А потом сама предложила взять ее в жены. Вместе они уже 13 лет. Их брак выдержал нападки желтой прессы, не разрушили его и сплетни завистниц. Рядом с Александром очень скоро все увидели совсем другую Глюкозу – нежную, романтичную, воздушную, женственную. Сегодня она примерная жена и мама двоих дочерей.
Как Александр разглядел в грубоватой пацанке тонкую ранимую душу? И как вышло, что однажды певица едва не потеряла свою семью – самое дорогое, что есть в ее судьбе? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".
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