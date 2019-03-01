Ученые уточнили, когда лучше пить

Ученые Бостонского медицинского центра выяснили, что в определенном возрасте алкоголь становится менее вреден. В частности, речь идет о людях старше 50 лет, хотя и в этом возрасте злоупотребление алкоголем чревато раком, болезнями печени и сердца, а также повреждениями мозга и нервной системы.

Однако в этом факте кроется и ответ на вопрос, почему ряд исследований говорят о пользе алкоголя – часто для экспериментов набирают людей старше 50 лет, исключая таким образом тех, кто мог умереть из-за болезней, связанных с алкоголем, до этого возраста. При этом 40% смертей от алкоголя происходят в возрасте до 50.

Тем не менее, ученые утверждают, что умеренное потребление алкоголя в старшем возрасте может быть более рациональным выбором, чем полный от него отказ.